"Челси" и ФК "Бристоль" стали последними полуфиналистами Кубка Английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В двух последних поединках 1/4 финала Кубка Английской лиги по футболу “Челси” принимал “Борнмут”, а в гости к “Бристоль Сити” пожаловал “Манчестер Юнайтед”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы клубов.
Во встрече “Челси” — “Борнмут” фаворит подтвердил свой статус: лондонцы обыграли оппонентов с разницей в один мяч. Виллиан отличился на 13 минуте и встреча продолжалась с таким результатом на табло до 90 минуты, пока не установил паритет Гослинг. Однако в 1-й компенсированной минуте Мората вывел вперед свой коллектив — 2: 1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-футболисты “Днепра” забили три гола во встрече Кубка Греции
А “красные дьяволы” вылетели из розыгрыша данного трофея. Команда Моуринью уступила “Бристоль Сити” 1:2. От манкунианцев забил Ибрагимович на 58-й минуте, а у конкурентов отметился Брайан и Смит.
Заметим, что в полуфинале “Челси” ожидает противостояние с “Арсеналом”, а “Бристоль Сити” попытается пройти барьер в виде “Манчестер Сити”.
Напомним, “Бавария” в 11-й раз подряд вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря минимальной победе над дортмундской “Боруссией” за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко .