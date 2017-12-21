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"Челсі" та ФК "Брістоль" стали останніми півфіналістами Кубку Англійської ліги

Київ • УНН

 • 11549 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. В двох крайніх поєдинках 1/4 фіналу Кубку Англійської ліги з футболу “Челсі” приймав “Борнмут”, а в гості до “Брістоль Сіті” завітав “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на прес-служби клубів.

"Челсі" та ФК "Брістоль" стали останніми півфіналістами Кубку Англійської ліги

У зустрічі “Челсі” — “Борнмут” фаворит підтвердив свій статус: лондонці обіграли опонентів з різницею в один м’яч. Вілліан відзначився на 13 хвилині і зустріч продовжувалась з таким результатом на табло до 90 хвилини, поки не встановив паритет Гослінг. Проте на 1-й компенсованій хвилині Мората вивів вперед свій колектив — 2:1.

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Натомість “червоні дияволи” вилетіли з розіграшу даного трофею. Команда Моурінью поступилася “Брістоль Сіті” 1:2. За манкунціанців забив Ібрагімович на 58-й хвилині, а у конкурентів відзначився Браян та Сміт.

Зауважимо, що у півфіналі на “Челсі” очікує протистояння з “Арсеналом”, а “Брістоль Сіті” спробує пройти бар’єр у вигляді “Манчестер Сіті”.

Нагадаємо, “Баварія” в 11-й раз поспіль вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини завдяки мінімальній перемозі над дортмундською “Борусією” за яку виступає українець Андрій Ярмоленко

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