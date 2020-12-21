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Чехия передала Украине гуманитарный груз с масками, бахилами и респираторами

Киев • УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Чешская Республика передала гуманитарную помощь Украине, в частности, со 100 тыс. хирургических масок, 10 тыс. бахил и 10 тыс. респираторов. Они уже распределены по регионам страны. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Чехия передала Украине гуманитарный груз с масками, бахилами и респираторами

"На прошлой неделе Украиной также было получено очередную гуманитарную помощь. Данная гуманитарная помощь была получена от Чешской Республики. В Украину прибыли средства индивидуальной защиты, а именно около 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. бахил, 10 тыс. респираторов и 1 тыс. защитных очков. Спасибо нашим партнерам из Чешской Республики за предоставленную гуманитарную помощь", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что эти СИЗ уже распределены по регионам и будут доставлены в соответствующие областные департаменты здравоохранения.

Напомним, УНН сообщал, что Чехия планировала передать Украине медицинских масок, костюмов и респираторов на 200 тыс. евро.

Также напомним, в Чехии зафиксировали месячный рекорд инфицирования COVID-19.

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