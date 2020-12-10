Чехія передасть Україні медичних масок, костюмів та респіраторів на 200 тис. євро

“Уряд Чехії надасть гуманітарний дар Україні на суму 200 тис. євро: 100 тис. масок, 5 тис. захисних костюмів, 1 тис. окулярів, 10 тис. респіраторів. Одержувачем допомоги буде МОЗ України”, — повідомив дипломат.

З його слів, гуманітарний вантаж має надійти в Україну вже наступного тижня.

Як повідомляв УНН, гуманітарні організації просять надати 168 млн дол. США для допомоги 1,9 мільйона постраждалих людей внаслідок збройного конфлікту на Сході України.