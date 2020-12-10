Чехия передаст Украине медицинских масок, костюмов и респираторов на 200 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Правительство Чехии окажет гуманитарную помощь Украине на сумму 200 тыс. евро, которая будет состоять из медицинского груза. Об этом написал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис у себя в Twitter, передает УНН.
“Правительство Чехии предоставит гуманитарный дар Украине на сумму 200 тыс. евро: 100 тыс. масок, 5 тыс. защитных костюмов, 1 тыс. очков, 10 тыс. респираторов. Получателем помощи будет Минздрав Украины”, — сообщил дипломат.
По его словам, гуманитарный груз должен поступить в Украину на следующей неделе.
Как сообщал УНН, гуманитарные организации просят предоставить 168 млн долл. США для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.