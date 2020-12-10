Чехия передаст Украине медицинских масок, костюмов и респираторов на 200 тыс. евро

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64733 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86264 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113107 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148387 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197548 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Правительство Чехии окажет гуманитарную помощь Украине на сумму 200 тыс. евро, которая будет состоять из медицинского груза. Об этом написал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис у себя в Twitter, передает УНН.

“Правительство Чехии предоставит гуманитарный дар Украине на сумму 200 тыс. евро: 100 тыс. масок, 5 тыс. защитных костюмов, 1 тыс. очков, 10 тыс. респираторов. Получателем помощи будет Минздрав Украины”, — сообщил дипломат.

По его словам, гуманитарный груз должен поступить в Украину на следующей неделе.

Как сообщал УНН, гуманитарные организации просят предоставить 168 млн долл. США для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.

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