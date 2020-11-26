Гуманітарні організації просять 168 млн доларів на допомогу постраждалим на Сході України

“Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, разом з Міністерством з питань реінтеграції ТОТ України, сьогодні представили План гуманітарного реагування на 2021 рік. Планом передбачається надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту 1,9 мільйона постраждалих внаслідок конфлікту людей на сході України у 2021 році. Для його реалізації потрібно 168 мільйонів доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок збройного конфлікту, який триває на сході України, загинуло понад 3 000 цивільних громадян і більш ніж 7 000 отримали поранення. Також очікується, що пандемія COVID-19 продовжить впливати на постраждалих людей принаймні до середини 2021 року.

“Вже майже сім років мільйони людей на сході України прагнуть миру. А поки що здебільшого продовжують покладатися на гуманітарну допомогу десятків установ ООН, міжнародних і національних неурядових організацій. З біллю в серці я представляю шостий план допомоги і звертаюсь по донорську підтримку задля найбільш незахищених дітей, жінок і чоловіків, які розраховують на нас, очікуючи, коли нарешті настане мир”, — сказала Лубрані.

Повідомляється, що у Плані гуманітарного реагування на 2021 рік показано різні напрями допомоги: освіта, допомога харчовими продуктами, охорона здоров’я, захист, житло, водопостачання, санітарія та гігієна.

Крім того, там, де це можливо, планується передати функцію підтримки постраждалого населення місцевим організаціям.

Нагадаємо, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського, Велика Британія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги на 5 млн фунтів стерлінгів.