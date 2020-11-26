Гуманітарні організації просять 168 млн доларів на допомогу постраждалим на Сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Гуманітарні організації просять надати 168 млн дол. США для допомоги 1,9 мільйона постраждалих людей внаслідок збройного конфлікту на Сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.
“Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, разом з Міністерством з питань реінтеграції ТОТ України, сьогодні представили План гуманітарного реагування на 2021 рік. Планом передбачається надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту 1,9 мільйона постраждалих внаслідок конфлікту людей на сході України у 2021 році. Для його реалізації потрібно 168 мільйонів доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок збройного конфлікту, який триває на сході України, загинуло понад 3 000 цивільних громадян і більш ніж 7 000 отримали поранення. Також очікується, що пандемія COVID-19 продовжить впливати на постраждалих людей принаймні до середини 2021 року.
“Вже майже сім років мільйони людей на сході України прагнуть миру. А поки що здебільшого продовжують покладатися на гуманітарну допомогу десятків установ ООН, міжнародних і національних неурядових організацій. З біллю в серці я представляю шостий план допомоги і звертаюсь по донорську підтримку задля найбільш незахищених дітей, жінок і чоловіків, які розраховують на нас, очікуючи, коли нарешті настане мир”, — сказала Лубрані.
Повідомляється, що у Плані гуманітарного реагування на 2021 рік показано різні напрями допомоги: освіта, допомога харчовими продуктами, охорона здоров’я, захист, житло, водопостачання, санітарія та гігієна.
Крім того, там, де це можливо, планується передати функцію підтримки постраждалого населення місцевим організаціям.
Нагадаємо, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського, Велика Британія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги на 5 млн фунтів стерлінгів.