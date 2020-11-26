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Гуманитарные организации просят 168 млн долларов в помощь пострадавшим на Востоке Украины

Гуманитарные организации просят 168 млн долларов в помощь пострадавшим на Востоке Украины

Киев  •  УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Гуманитарные организации просят предоставить 168 млн долл. США для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

“Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани, вместе с Министерством по вопросам реинтеграции ВОТ Украины, сегодня представили План гуманитарного реагирования на 2021 год. Планом предусматривается предоставление гуманитарной помощи и обеспечение защиты 1,9 миллиона пострадавших в результате конфликта людей на востоке Украины в 2021 году. Для его реализации нужно 168 миллионов долларов США”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вооруженного конфликта, который продолжается на востоке Украины, погибли более 3000 мирных жителей и более чем 7000 получили ранения. Также ожидается, что пандемия COVID-19 продолжит влиять на пострадавших людей по крайней мере до середины 2021 года.

“Уже почти семь лет миллионы людей на востоке Украины хотят мира. А пока в основном продолжают полагаться на гуманитарную помощь десятков учреждений ООН, международных и национальных неправительственных организаций. С болью в сердце я представляю шестой план помощи и обращаюсь за донорской поддержкой для наиболее незащищенных детей, женщин и мужчин, которые рассчитывают на нас, ожидая, когда наконец наступит мир”, — сказала Лубрани.

Сообщается, что в Плане гуманитарного реагирования на 2021 год показаны различные направления помощи: образование, помощь продуктами, здравоохранение, защита, жилье, водоснабжение, санитария и гигиена.

Кроме того, там, где это возможно, планируется передать функцию поддержки пострадавшего населения местным организациям.

Напомним, в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского, Великобритания объявила о предоставлении Украине гуманитарной помощи на 5 млн фунтов стерлингов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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