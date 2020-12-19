Пандемія: у Чехії зафіксовано місячний рекорд інфікувань COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За даними Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки, за минулу добу в країні було виявлено 8 800 фактів зараження коронавірусом, що приблизно на 2 600 більше, ніж у попередню п’ятницю. Кількість виявлених за добу нових випадків зараження COVID-19 в ЧР виявилася максимальною за місяць, пише УНН з посиланням на Radio Praha.
У свою чергу, частка позитивних на COVID-19 тестів, склала 27,7 відсотка, що є максимальним значенням з 14 листопада. Ковідний індекс в Чехії, як і раніше знаходиться на найвищому 5-му рівні.
З початку пандемії COVID-19 в ЧР коронавірусом заразилося близько 619 тис. осіб, з яких вилікувалося більш 531 тис. Кількість жертв до 19 грудня досягла 10 271, за минулі 24 години цей показник виріс на 54.
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Чеській Республіці 618 836 випадків захворювання, 10 271 особа загинула.