Пандемія: у Чехії зафіксовано місячний рекорд інфікувань COVID-19

У свою чергу, частка позитивних на COVID-19 тестів, склала 27,7 відсотка, що є максимальним значенням з 14 листопада. Ковідний індекс в Чехії, як і раніше знаходиться на найвищому 5-му рівні.

З початку пандемії COVID-19 в ЧР коронавірусом заразилося близько 619 тис. осіб, з яких вилікувалося більш 531 тис. Кількість жертв до 19 грудня досягла 10 271, за минулі 24 години цей показник виріс на 54.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Чеській Республіці 618 836 випадків захворювання, 10 271 особа загинула.