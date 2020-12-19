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Пандемия: в Чехии зафиксирован месячный рекорд инфицирования COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. По данным Минздрава Чешской Республики, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 800 фактов заражения коронавирусом, что примерно на 2 600 больше, чем в предыдущую пятницу. Число выявленных за сутки новых случаев заражения COVID-19 в ЧР оказалось максимальным за месяц, пишет УНН со ссылкой на Radio Praha.

Пандемия: в Чехии зафиксирован месячный рекорд инфицирования COVID-19

В свою очередь, доля положительных на COVID-19 тестов, составила 27,7 процента, что является максимальным значением с 14 ноября. Ковидный индекс в Чехии по-прежнему находится на самом высоком 5-м уровне.

С начала пандемии COVID-19 в ЧР коронавирусом заразилось около 619 тыс. человек, из которых вылечилось более 531 тыс. Число жертв к 19 декабря достигло 10 271, за прошедшие 24 часа этот показатель вырос на 54.

Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 618 836 случаев заболевания, 10 271 человек погиб.

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