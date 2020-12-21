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Чехія передала Україні гуманітарний вантаж з масками, бахілами і респіраторами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Чеська Республіка передала гуманітарну допомогу Україні, зокрема, зі 100 тис. хірургічних масок, 10 тис. бахіл та 10 тис. респіраторів. Вони вже розподілені по регіонах країни. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

Чехія передала Україні гуманітарний вантаж з масками, бахілами і респіраторами

“На минулому тижні Україною також було отримано чергову гуманітарну допомогу. Дана гуманітарна допомога була отримана від Чеської Республіки. До України прибули засоби індивідуального захисту, а саме близько 100 тис. хірургічних масок, 5 тис. захисних костюмів, 10 тис. бахіл, 10 тис. респіраторів і 1 тис. захисних окулярів. Щиро дякуємо нашим партнерам із Чеської Республіки за надану гуманітарну допомогу”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що ці ЗІЗ вже розподілені по регіонах і будуть доставлені до відповідних обласних департаментів охорони здоров'я.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Чехія планувала передати Україні медичних масок, костюмів та респіраторів на 200 тис. євро.

Також нагадаємо, у Чехії зафіксували місячний рекорд інфікувань COVID-19.

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