Чехія передала Україні гуманітарний вантаж з масками, бахілами і респіраторами

“На минулому тижні Україною також було отримано чергову гуманітарну допомогу. Дана гуманітарна допомога була отримана від Чеської Республіки. До України прибули засоби індивідуального захисту, а саме близько 100 тис. хірургічних масок, 5 тис. захисних костюмів, 10 тис. бахіл, 10 тис. респіраторів і 1 тис. захисних окулярів. Щиро дякуємо нашим партнерам із Чеської Республіки за надану гуманітарну допомогу”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що ці ЗІЗ вже розподілені по регіонах і будуть доставлені до відповідних обласних департаментів охорони здоров'я.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Чехія планувала передати Україні медичних масок, костюмів та респіраторів на 200 тис. євро.

Також нагадаємо, у Чехії зафіксували місячний рекорд інфікувань COVID-19.