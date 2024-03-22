Чехия передала Украине еще два вертолета Ми-24

Чехия передала Украине последние два из восьми вертолетов Ми-24/35, которые были в армейских запасах, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны, передает УНН.

Детали

Чехия передала Украине последние два из восьми вертолетов советского производства Ми-24/35, которые оставались в Минобороны, и прослужили ВВС республики более 40 лет говорится в сообщении.

Передачу вертолетов для ВСУ две недели назад в закрытом режиме одобрило правительство Чехии, - отмечается в сообщении.

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня