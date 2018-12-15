Ждать решения Объединительного собора приехали люди со всей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киев на Софийскую площадь приехали верующие со всей Украины для того, чтобы ожидать решения Объединительного собора прямо под стенами Софии Киевской, передает корреспондент УНН.
Следовательно, люди говорят, что приехали из Одессы, Днепра, Житомирской области, Чернигова и др. Всего таких людей сейчас несколько тысяч стоит на площади перед Софией Киевской. Часть людей говорят, что приехали организованно в Киев автобусами сегодня утром, а есть те, кто добирался самостоятельно.
Мотивация у людей тоже разная. Некоторые говорят, что приехали в Киев, чтобы увидеть как творится история, а некоторые пришли за компанию с товарищами.
В частности, среди людей, стоящих на площади, есть и священники, которые также прибыли из разных городов Украины.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.
Кроме того, посольство США в Украине рекомендовало американцам, которые находятся в стране 15 декабря избегать демонстраций путем проведения объединительного собора в Софийском соборе в Киеве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек