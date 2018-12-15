Ждать решения Объединительного собора приехали люди со всей Украины

Следовательно, люди говорят, что приехали из Одессы, Днепра, Житомирской области, Чернигова и др. Всего таких людей сейчас несколько тысяч стоит на площади перед Софией Киевской. Часть людей говорят, что приехали организованно в Киев автобусами сегодня утром, а есть те, кто добирался самостоятельно.

Мотивация у людей тоже разная. Некоторые говорят, что приехали в Киев, чтобы увидеть как творится история, а некоторые пришли за компанию с товарищами.



В частности, среди людей, стоящих на площади, есть и священники, которые также прибыли из разных городов Украины.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.



Кроме того, посольство США в Украине рекомендовало американцам, которые находятся в стране 15 декабря избегать демонстраций путем проведения объединительного собора в Софийском соборе в Киеве.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек