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MIM-104 Patriot

Чекати рішення Об’єднавчого собору приїхали люди з всієї України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. До Києва на Софійську площу приїхали віряни з всієї України для того, щоб очікувати на рішення Об’єднавчого собору прямо під стінами Софії Київської, передає кореспондент УНН.

Чекати рішення Об’єднавчого собору приїхали люди з всієї України

Відтак, люди кажуть, що приїхали з Одеси, Дніпра, Житомирської області, Чернігова тощо. Загалом таких людей зараз кілька тисяч стоїть на площі перед Софією Київською. Частина люде каже, що приїхали організовано до Києва автобусами сьогодні зранку, а є ті, хто добирався самостійно.

Мотивація в людей теж різна. Дехто каже, що приїхав до Києва, щоб побачити як твориться історія, а дехто прийшов за компанію з товаришами.

Зокрема, серед людей, що стоять на площі, є і священики, які також прибули з різних міст України.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви. 

Крім того, посольство США в Україні рекомендувало американцям, які перебувають у країні, 15 грудня уникати демонстрацій через проведення об'єднавчого собору у Софійському соборі в Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу до Об'єднавчого собору в Україну не впустили понад 100 осіб

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