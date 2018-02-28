Доля рынка ЕС в общем экспорте Украины в 2017 году выросла до 40,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Доля рынка Европейского союза в общем экспорте Украины в 2017 году выросла до 40,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
"Доля рынка Европейского Союза в общем экспорте Украины по итогам 2017 года составила 40,5%, доля в импорте - 41,9%", - говорится в сообщении.
В абсолютных цифрах экспорт товаров в ЕС составил 17,5 млрд долларов, экспорт услуг - 3,3 млрд долларов.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия согласовали с зернотрейдерами объемы экспорта зерна на 2017/2018 маркетинговый год в рамках заключенного меморандума о взаимопонимании.