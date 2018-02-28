Частка ринку ЄС в загальному експорті України в 2017 році зросла до 40,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Частка ринку Європейського союзу в загальному експорті України в 2017 році зросла до 40,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
"Частка ринку Європейського Союзу в загальному експорті України за підсумками 2017 року становила 40,5%, частка в імпорті – 41,9%", - йдеться в повідомленні.
В абсолютних цифрах експорт товарів до ЄС становив 17,5 млрд доларів, експорт послуг - 3,3 млрд доларів.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства узгодили із зернотрейдерами обсяги експорту зерна на 2017/2018 маркетинговий рік у межах укладеного меморандуму про взаєморозуміння.