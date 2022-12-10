Часть Херсона осталась без электричества из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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«В результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия. Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон», - написал Янушевич.
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По его словам, из-за повреждения линий электропитания снова без света остались:
• центр города;
• Шуменский микрорайон;
• поселок Степановка.
«Электроэнергии нет у 2549 абонентов. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам», - сообщил Янушевич.
Дополнение
Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе.
Практически во всех районах и громадах Одесской области отсутствует электроснабжение из-за вражеской атаки дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру.