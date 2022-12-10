Часть Херсона осталась без электричества из-за вражеских обстрелов

Цитата

«В результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия. Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон», - написал Янушевич.

Детали

По его словам, из-за повреждения линий электропитания снова без света остались:

• центр города;

• Шуменский микрорайон;

• поселок Степановка.

«Электроэнергии нет у 2549 абонентов. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам», - сообщил Янушевич.

Дополнение

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе.

Практически во всех районах и громадах Одесской области отсутствует электроснабжение из-за вражеской атаки дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру.