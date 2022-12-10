Частина Херсона залишилася без електрики через ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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«Внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія. Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон», - написав Янушевич.
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За його словами, через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися:
• центр міста;
• Шуменський мікрорайон;
• селище Степанівка.
«Електроенергії не мають 2549 абонентів. Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт», - повідомив Янушевич.
Доповнення
Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе.
Практично в усіх районах та громадах Одеської області відсутнє електропостачання через ворожу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру.