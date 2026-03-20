Часть услуг в Дії временно на паузе: что и когда не будет работать
Киев • УНН
Сервисы бронирования работников и перерегистрации авто будут недоступны до 23 марта. Остальные услуги в приложении Дія будут работать в обычном режиме.
Часть услуг в Дії временно на паузе из-за работ в реестре "Оберіг" и из-за обновления Единого госреестра транспортных средств, передает УНН со ссылкой на сервис Дія.
Предупреждаем о плановых технических работах — часть сервисов в приложении и на портале будет недоступна
Что и когда не будет работать
Из-за работ в реестре "Оберіг" временно не будет работать комплекс бронирования, до 9:00 21 марта:
- военно-учетный документ;
- бронирование работников;
- сведения о работниках из Реестра военнообязанных;
- продление бронирования работников;
- аннулирование бронирования работников.
Перерегистрация авто с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта — из-за обновления Единого госреестра транспортных средств
Все остальные сервисы в Дії будут работать без пауз.