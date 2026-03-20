Частина послуг у Дії тимчасово на паузі: що і коли не працюватиме
Київ • УНН
Сервіси бронювання працівників та перереєстрації авто будуть недоступні до 23 березня. Решта послуг у застосунку Дія працюватимуть у звичному режимі.
Частина послуг у Дії тимчасово на паузі через роботи в реєстрі "Оберіг" та через оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів, передає УНН із посиланням на сервіс Дія.
Попереджаємо про планові технічні роботи — частина сервісів у застосунку та на порталі буде недоступна
Що і коли не працюватиме
Через роботи в реєстрі "Оберіг" тимчасово не працюватиме комплекс бронювання, до 9:00 21 березня:
- військово-обліковий документ;
- бронювання працівників;
- відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних;
- продовження бронювання працівників;
- анулювання бронювання працівників.
Перереєстрація авто з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня — через оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів
Усі інші сервіси в Дії працюватимуть без пауз.