Часть домов в Кривом Роге осталась без тепла: что известно

Часть домов Кривого Рога осталась без тепла. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, аварийные бригады работают круглосуточно, передает УНН.

"Вражеские удары дают о себе знать. Без тепла - часть домов Кривого Рога.

Аварийные бригады работают круглосуточно. Восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее вернуть услугу людям", - сообщил Лысак.

По его словам, причин, которые спровоцировали сбой, несколько.

"Первая - подрыв Каховской ГЭС. Воды для наполнения систем не было. Следовательно, специалисты не имели возможности провести необходимые испытания. Вторая - перебои с электричеством, которые возникали после атак агрессора. Они провоцировали перепады и в теплосистеме.

Держу ситуацию на личном контроле. Сегодня по моему поручению город посетил профильный заместитель. Состоялось большое совещание по насущной ситуации", - добавил Лысак.

Председатель ОВА отметил, что "кроме оперативных решений сосредотачиваемся на долгосрочных. Это комплексная программа по модернизации предприятия-теплопоставщика. Дополнительно ищем инвестора для этого".

Кроме того, Лысак заверил, что горожанам, чьи квартиры были без отопления, проведут перерасчет.