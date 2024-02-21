Часть домов в Кривом Роге осталась без тепла: что известно
В результате вражеских обстрелов инфраструктуры Кривого Рога некоторые дома остались без тепла, но аварийные бригады круглосуточно работают над восстановлением теплосетей.
В Киеве произошло масштабное ДТП на улице Телиги: движение затруднено
На улице Елены Телиги в Киеве в направлении станции метро "Почайна" было затруднено движение транспорта из-за столкновения четырех автомобилей, на месте происшествия работала карета скорой помощи.
Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго
Украина планирует провести стресс-тест своей газотранспортной системы в 2024 году, чтобы проверить ее способность работать в условиях военного времени без транзита российского газа.
На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы
Европейский парламент обнаружил следы шпионского программного обеспечения на телефонах некоторых политиков и работников подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE).
Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине
Программа социальной устойчивости при поддержке Елены Зеленской распространится еще на 65 громад, поэтому общее количество центров поддержки психического здоровья в Украине достигнет почти 100.
Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.
В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области
Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.
Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин
российские подразделения, оставшиеся в Авдеевке, начали передислокацию на другие участки фронта, поскольку ситуация там становится все более сложной.
В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка
Женщина и четверо детей в Ровно были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" после того, как отравились газом в собственном жилом доме.
Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против рф
Швейцария усиливает усилия по обеспечению соблюдения санкций против россии, расследуя возможные обходные пути через швейцарские банки и компании.