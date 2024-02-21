Частина будинків у Кривому Розі залишилася без тепла: що відомо

ukenru
19:41 • 37285 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87036 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111470 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113625 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227739 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155073 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145665 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132146 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121640 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124143 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129950 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134249 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109989 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51705 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227741 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384325 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439768 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448206 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111470 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129950 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124143 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98261 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107608 перегляди
Актуальне
Частина будинків у Кривому Розі залишилася без тепла: що відомо

Частина будинків у Кривому Розі залишилася без тепла: що відомо

Київ • УНН

 • 29006 перегляди

Внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури Кривого Рогу деякі будинки залишилися без тепла, але аварійні бригади цілодобово працюють над відновленням тепломереж.

Частина будинків Кривого Рогу залишилась без тепла. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, аварійні бригади працюють цілодобово, передає УНН.

"Ворожі удари дають про себе знати. Без тепла – частина будинків Кривого Рогу.

Аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям", - повідомив Лисак.

За його словами, причин, які спровокували збій, декілька.

"Перша – підрив Каховської ГЕС. Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування. Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади й у теплосистемі.

Тримаю ситуацію на особистому контролі. Сьогодні за моїм дорученням місто відвідав профільний заступник. Відбулася велика нарада щодо нагальної ситуації", - додав Лисак.

Голова ОВА зауважив, що "окрім оперативних рішень зосереджуємося на довгострокових. Це комплексна програма з модернізації підприємства-теплопостачальника. Додатково шукаємо інвестора для цього".

Крім того, Лисак запевнив, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
kakhovska-hrebliaКаховська гребля
kryvyi-rihКривий Ріг
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74