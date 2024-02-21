Частина будинків у Кривому Розі залишилася без тепла: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури Кривого Рогу деякі будинки залишилися без тепла, але аварійні бригади цілодобово працюють над відновленням тепломереж.
Частина будинків Кривого Рогу залишилась без тепла. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, аварійні бригади працюють цілодобово, передає УНН.
"Ворожі удари дають про себе знати. Без тепла – частина будинків Кривого Рогу.
Аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям", - повідомив Лисак.
За його словами, причин, які спровокували збій, декілька.
"Перша – підрив Каховської ГЕС. Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування. Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади й у теплосистемі.
Тримаю ситуацію на особистому контролі. Сьогодні за моїм дорученням місто відвідав профільний заступник. Відбулася велика нарада щодо нагальної ситуації", - додав Лисак.
Голова ОВА зауважив, що "окрім оперативних рішень зосереджуємося на довгострокових. Це комплексна програма з модернізації підприємства-теплопостачальника. Додатково шукаємо інвестора для цього".
Крім того, Лисак запевнив, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.