«Чарівна Дивокава»: БФ «Объединение мировых культур» и WOG приглашают детей нарисовать их счастливое Рождество

ukru
15:57 • 28565 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 67423 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 87879 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 70316 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 72240 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106773 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129390 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163030 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194528 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137116 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 31077 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 26126 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103052 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 88451 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 71611 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163029 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194527 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137599 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144348 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 17709 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 71611 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118123 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154058 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161050 просмотра
Актуальное
«Чарівна Дивокава»: БФ «Объединение мировых культур» и WOG приглашают детей нарисовать их счастливое Рождество

«Чарівна Дивокава»: БФ «Объединение мировых культур» и WOG приглашают детей нарисовать их счастливое Рождество

Киев • УНН

 • 490075 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Благотворительный фонд «Объединения мировых культур» (United World Cultures Foundation/UWCF) приглашает маленьких украинцев принять участие в конкурсе детских рисунков «Чарівна Дивокава». Работы финалистов будут использованы в сборе пожертвований для оказания благотворительной помощи детям, пострадавшим в результате террористических действий страны-агрессора. Партнер проекта – сеть АЗК WOG.

Победители конкурса получат особый подарок – их работы украсят праздничные чашки, которые появятся в сети WOG CAFE накануне рождественско-новогодних праздников.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Украины или из-за войны вместе с родными выехавшие  за границу. Оргкомитет будет принимать рисунки с 01 по 24 сентября 2023 года.

Для участия в конкурсе нужно сделать несколько шагов:

  • Ребенок должен собственноручно нарисовать рисунок на тему «Мое счастливое Рождество» на листе формата А4 или А3. Обязательным элементом композиции должна быть зеленая фирменная чашка WOG. Не рекомендуется использовать полностью белый и черный фон (и другие очень темные цвета), минимальная толщина линий - 0,2 мм.
  • Загрузить фото или сканкопию рисунка на сайт конкурса, указав имя, фамилию, возраст ребенка, место постоянного проживания и номер телефона его законного представителя.
  • На конкурс можно подать один рисунок от одного ребенка.
  • Оригинал рисунка нужно сохранять до объявления финалистов конкурса.
  • Финалисты конкурса должны прислать оригинал рисунка организатору конкурса.

    • Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте конкурса или на сайте БФ «Объединение мировых культур».

    «Чарівна Дивокава» - это проект, который дает возможность маленьким украинцам заявить о себе, своих мечтах. WOG пятый год подряд приобщаемся к проведению этого конкурса, чтобы дать детям возможность проявить свои творческие способности.

    Не имеет значения, живешь ты в большом городе или маленьком селе, из-за войны находишься в Польше, Чехии или на другом континенте, покажи свой талант миру! Нарисуй свое счастливое Рождество. И, возможно, именно твоя работа украсит рождественские чашки в наших WOG CAFE, которые в своих руках будут держать миллионы украинцев. Они будут особенными и будут дарить людям невероятные эмоции», - рассказал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

    Жюри конкурса, в состав которого войдут профессиональные художники, выберет 20 финалистов. Среди них открытым голосованием на сайте проекта определят трех победителей. Именно их рисунки и украсят праздничные чашки WOG CAFÉ, чтобы вдохновлять на счастливое Рождество и согревать сердца.

    «Рисование, как и другие творческие проявления, помогает ребенку самовыразиться, рассказать о радостях и переживаниях, а также прекрасно помогает преодолеть стресс и улучшить психологическое состояние. Вот почему важно переносить на лист картинки из своего воображения, а не делать кальку с работ, нарисованных кем-то другим. Проводя конкурс «Чарівна Дивокава», мы ставим цель поддержать талантливых детей и подарить им частичку радости в трудные времена. Кроме того, в результате конкурса рисунки его участников помогут другим детям – пострадавшим в результате военных действий в Украине. С помощью этих рисунков фонд соберет пожертвования и поможет конкретным детям. Поэтому принимайте участие в конкурсе и приобщайтесь к созданию чуда!» - отметила директор UWCF Елена Кобец.

    Все финалисты и победители конкурса получат дипломы и поощрительные подарки.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Новости Бизнеса

    Обратиться по вопросам размещения рекламы