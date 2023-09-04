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«Чарівна Дивокава»: БФ «Об’єднання світових культур» та WOG запрошують дітей намалювати їхнє щасливе Різдво для «Дивокави»

Київ • УНН

 • 490079 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Благодійний фонд «Об’єднання світових культур» (United World Cultures Foundation / UWCF) запрошує маленьких українців взяти участь у конкурсі дитячих малюнків «Чарівна Дивокава». Роботи фіналістів будуть використані у зборі пожертв задля надання благодійної допомоги дітям, які постраждали внаслідок терористичних дій країни-агресора. Партнер проєкту – мережа АЗК WOG.

Переможці конкурсу отримають особливий подарунок – їхні роботи прикрасять святкові горнятка, які з'являться в мережі WOG CAFE напередодні різдвяно-новорічних свят.

У конкурсі можуть взяти участь діти віком від 6 до 14 років, які проживають на території України або через війну разом з рідними виїхали за кордон. Оргкомітет прийматиме малюнки з 01 до 24 вересня 2023 року.

Для участі в конкурсі потрібно зробити кілька кроків:

  • Дитина має власноруч намалювати малюнок на тему «Моє щасливе Різдво» на аркуші формату А4 чи А3. Обов'язковим елементом композиції має бути зелене фірмове горнятко WOG. Не рекомендується використовувати повністю білий та чорний фон (та інші дуже темні кольори), мінімальна товщина ліній - 0,2 мм.
  • Завантажити фото чи сканкопію малюнка на сайт конкурсу, вказавши ім’я, прізвище, вік дитини, місце постійного проживання та номер телефону її законного представника.
  • На конкурс можна подати один малюнок від однієї дитини.
  • Оригінал малюнка потрібно зберігати до оголошення фіналістів конкурсу.
  • Фіналісти конкурси мають надіслати оригінал малюнка організатору конкурсу.

    • Більш детально з правилами можна ознайомитися на сайті конкурсу або на сайті БФ «Об'єднання світових культур».

    «Чарівна Дивокава» - це проєкт, який дає можливість маленьким українцям заявити про себе, свої мрії. WOG п'ятий рік поспіль долучаємося до проведення цього конкурсу, щоб дати дітям змогу проявити свої творчі здібності.

    Немає значення, живеш ти у великому місті чи маленькому селі, через війну знаходишся в Польщі, Чехії чи на іншому континенті, покажи свій талант світу! Намалюй своє щасливе Різдво. Й, можливо, саме твоя робота прикрасить різдвяні горнятка в наших WOG CAFE, які в своїх руках триматимуть мільйони українців. Вони будуть особливими і даруватимуть людям неймовірні емоцій», - розповів Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

    Журі конкурсу, до складу якого увійдуть професійні художники, обере 20 фіналістів. З-поміж них відкритим голосуванням на сайті проєкту визначать трьох переможців. Саме їхні малюнки й прикрасять святкові горнятка WOG CAFÉ, щоб надихати на щасливе Різдво та зігрівати серця.

    «Малювання, як й інші творчі прояви, допомагає дитині самовиразитися, розповісти про радощі та переживання, а також чудово допомагає подолати стрес та поліпшити психологічний стан. Ось чому важливо переносити на аркуш картинки зі своєї уяви, а не робити кальку з робіт, намальованих кимось іншим. Проводячи конкурс «Чарівна Дивокава», ми маємо на меті підтримати талановитих дітей та подарувати їм частинку радості у важкі часи. Крім того, в результаті конкурсу малюнки його учасників допоможуть іншим дітям – постраждалим внаслідок воєнних дій в Україні. За допомогою цих малюнків фонд збере пожертви та допоможе конкретним дітям. Тож беріть участь у конкурсі та долучайтеся до створення дива!» - зазначила директорка UWCF Олена Кобець.

    Усі фіналісти та переможці конкурсу отримають дипломи та заохочувальні подарунки.

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