Chanel представила последнюю коллекцию одежды Лагерфельда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Компания Chanel представила последнюю коллекцию своего покойного креативного директора Карла Лагерфельда на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Презентация последних работ Лагерфельда для Chanel открылась минутой молчания в честь покойного.
После того, как модели молча простояли на подиуме в парижском Большом дворце, включили записанный голос Лагерфельда, который говорил о своей презентации. На записи Лагерфельд описывал, как королева Великобритании Елизавета II однажды пришла на его показ и сказала, что это "будто зайти в картину".
Последнюю коллекцию Лагерфельда в частности демонстрировали Кара Делавинь, Пенелопа Крус и Кайя Гребера. Среди зрителей можно было заметить главного редактора Vogue Анну Винтур, модель Клаудию Шиффер и актрису Монику Белуччи. Показ завершился песней "Heroes" Дэвида Боуи.
Напомним, модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет.
Сотрудница Карла Лагерфельда Виржини Виар заменила его на посту креативного директора модного дома Chanel.
Кошка Лагерфельда по прозвищу Шупет может унаследовать 150 млн фунтов стерлингов.