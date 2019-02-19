Chanel знайшли заміну покійному креативному директору Лагерфельду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Директор студії модного дизайну Chanel Виржині Віар замінила померлого сьогодні Карла Лагерфельда на посаді креативного директора компанії. Про це повідомила прес-служба Chanel, передає УНН з посиланням на радіостанцію Еurope1.
Згідно заяви компанії, тепер саме Віар буде відповідати за створення колекцій бренду Chanel. Як зазначили в прес-службі, вона була найближчим партнером Карла Лагерфельда впродовж більше 30 років.
Сам Карл Лагерфельд раніше представив Віар як свою "праву руку і ліву руку одночасно". Саме вона привітала публіку 22 січня під час показу останньому показу, на якому Лагерфельд був відсутнім уперше після дебюту в Chanel в 1983 році.
Як повідомляв УНН, модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.
Зоряна спільнота відреагувала на новину про смерть відомого модельєра Карла Лагерфельда. Хештеги з його ім'ям стрімко набирають популярність у всіх соціальних мережах. Зіркові друзі головного дизайнера фешн-будинки Chanel продовжують постити в мережі спільні фото з Карлом.