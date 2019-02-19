Chanel нашли замену покойному креативному директору Лагерфельду

Согласно заявлению компании, теперь именно Виар будет отвечать за создание коллекций бренда Chanel. Как отметили в пресс-службе, она была ближайшим партнером Карла Лагерфельда на протяжении более 30 лет.

Сам Карл Лагерфельд ранее представил Виар как свою "правую руку и левую руку одновременно". Именно она поздравила публику 22 января во время показа последнем показа, на котором Лагерфельд отсутствовал впервые после дебюта в Chanel в 1983 году.

Как сообщал УНН, модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.

Звездное сообщество отреагировало на новость о смерти известного модельера Карла Лагерфельда. Хэштеги с его именем стремительно набирают популярность во всех социальных сетях. Звездные друзья главного дизайнера фэшн-дома Chanel продолжают поститься в сети совместные фото с Карлом.