Смерть Лагерфельда: реакція світових зірок на втрату ікони стилю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Зоряна спільнота відреагувала на новину про смерть відомого модельєра Карла Лагерфельда. Хештеги з його ім'ям стрімко набирають популярність у всіх соціальних мережах. Зіркові друзі головного дизайнера фешн-будинки Chanel продовжують постити в мережі спільні фото з Карлом, передає УНН.
Так, свою скорботу висловили відомі моделі, які не раз брали участь в показах легендарного модельєра. Серед них сестри Джіджі і Белла Хадід, німецька модель Кім Хніздо. Також пост співчуття був розміщений на сторінці віртуальної моделі Нунуюрі, яка неодноразово брала участь в показах Chanel.
Смуток по іконі стилю висловили колеги-дизайнери. Серед них Пітер Дундас і засновник модного будинку Valentino Валентино Гаравані. Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема дизайнер Вікторія Бекхем приєдналась до співчуваючих колег, назвавши Лагерфельда геніальною і доброю особистістю.
Крім того, спільну фотографію з Карлом розмістив головний дизайнер модного будинку Versace Донателла Версаче.
"Карл, твоя геніальність торкнулася життя дуже багатьох, особливо Джанні (Джанні Версаче, сестра Донателли - ред.) і мене. Ми ніколи не забудемо твій неймовірний талант і нескінченне натхнення. Ми завжди будемо вчитися у тебе", - написав італійський модельєр.
Як повідомляв УНН, головний дизайнер і креативний директор фешн-будинку Chanel і легендарна фігура Карл Лагерфельд помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років.