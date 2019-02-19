Смерть Лагерфельда: реакція світових зірок на втрату ікони стилю

Так, свою скорботу висловили відомі моделі, які не раз брали участь в показах легендарного модельєра. Серед них сестри Джіджі і Белла Хадід, німецька модель Кім Хніздо. Також пост співчуття був розміщений на сторінці віртуальної моделі Нунуюрі, яка неодноразово брала участь в показах Chanel.

Смуток по іконі стилю висловили колеги-дизайнери. Серед них Пітер Дундас і засновник модного будинку Valentino Валентино Гаравані. Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема дизайнер Вікторія Бекхем приєдналась до співчуваючих колег, назвавши Лагерфельда геніальною і доброю особистістю.

Крім того, спільну фотографію з Карлом розмістив головний дизайнер модного будинку Versace Донателла Версаче.

"Карл, твоя геніальність торкнулася життя дуже багатьох, особливо Джанні (Джанні Версаче, сестра Донателли - ред.) і мене. Ми ніколи не забудемо твій неймовірний талант і нескінченне натхнення. Ми завжди будемо вчитися у тебе", - написав італійський модельєр.

Як повідомляв УНН, головний дизайнер і креативний директор фешн-будинку Chanel і легендарна фігура Карл Лагерфельд помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років.