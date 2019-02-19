Смерть Лагерфельда: реакция мировых звезд на уход иконы стиля

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51762 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69015 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127294 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128185 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128583 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124520 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117780 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141385 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Смерть Лагерфельда: реакция мировых звезд на уход иконы стиля

Смерть Лагерфельда: реакция мировых звезд на уход иконы стиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Звёздное сообщество отреагировало на новость о смерти известного модельера Карла Лагерфельда. Хештеги с его именем стремительно набирают популярность во всех социальных сетях. Звездные друзья главного дизайнера фэшн-дома Chanel продолжают постить в сети совместные фото с Карлом, передаёт УНН.

Так, свою скорбь выразили известные модели, не раз участвовавшие в показах легендарного модельера. Среди них сестры Джиджи и Белла Хадид, немецкая модель Ким Хниздо. Также пост соболезнования был размещен на страничке виртуальной модели Нунуюри, неоднократно принимавшей участие в показах Chanel.

Грусть по ушедшей иконе стиля выразили коллеги-дизайнеры. Среди них Питер Дундас и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Жена известного футболиста Девида Бэкхема дизайнер Виктория Бэкхем присоединилась к сочувствующим коллегам, назвав Лагерфельда гениальной и доброй личностью.

Кроме того, совместную фотографию с Карлом разместил главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче.

"Карл, твоя гениальность коснулась жизни очень многих, в особенности Джанни (Джанни Версаче, сестра Донателлы – ред.) и меня. Мы никогда не забудем твой невероятнейший талант и нескончаемое вдохновение. Мы всегда будем учиться у тебя",- написал итальянский модельер.

Как сообщал УНН, главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel и легендарная фигура Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет.

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