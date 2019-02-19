Смерть Лагерфельда: реакция мировых звезд на уход иконы стиля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Звёздное сообщество отреагировало на новость о смерти известного модельера Карла Лагерфельда. Хештеги с его именем стремительно набирают популярность во всех социальных сетях. Звездные друзья главного дизайнера фэшн-дома Chanel продолжают постить в сети совместные фото с Карлом, передаёт УНН.
Так, свою скорбь выразили известные модели, не раз участвовавшие в показах легендарного модельера. Среди них сестры Джиджи и Белла Хадид, немецкая модель Ким Хниздо. Также пост соболезнования был размещен на страничке виртуальной модели Нунуюри, неоднократно принимавшей участие в показах Chanel.
Грусть по ушедшей иконе стиля выразили коллеги-дизайнеры. Среди них Питер Дундас и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Жена известного футболиста Девида Бэкхема дизайнер Виктория Бэкхем присоединилась к сочувствующим коллегам, назвав Лагерфельда гениальной и доброй личностью.
Кроме того, совместную фотографию с Карлом разместил главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче.
"Карл, твоя гениальность коснулась жизни очень многих, в особенности Джанни (Джанни Версаче, сестра Донателлы – ред.) и меня. Мы никогда не забудем твой невероятнейший талант и нескончаемое вдохновение. Мы всегда будем учиться у тебя",- написал итальянский модельер.
Как сообщал УНН, главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel и легендарная фигура Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет.