Кіт покійного модельєра Карла Лагерфельда може успадкувати 150 мільйонів фунтів стерлінгів

Увага суспільства вже давно була прикута до улюбленця Лагерфельда на ім’я Choupette. В соцмережі Instagram за котом Choupette Lagerfeld стежать більше 211 тисяч підписників.

За даними французької газети Le Figaro, Choupette може мати право на багатомільйонне багатство Лагерфельда за німецьким законодавством, якщо вона була призначена його “спадкоємцем”.

“Вона має свою власну маленьку долю, вона — спадкоємиця”, — сказав Лагерфельд про свого улюбленого вихованця в інтерв’ю в 2015 році.

Він повторив заяву в інтерв’ю Numéro в 2018 році, коли його попросили звернутися до чуток, що він назвав Choupette спадкоємцем своєї “величезної долі”.

“Серед інших, так”, - він відповів перед тим, як додати: “Не хвилюйтеся, є достатньо для всіх”, маючи на увазі, що інші близькі йому також можуть отримати спадщину.

Такою була любов Лагерфельда до свого кота, він навіть сказав CNN в 2013 році, що одружиться з синьоокою лялькою, якщо це буде законно.

“Немає жодного шлюбу для людських істот і тварин”, — плакав він. — “Я ніколи не думав, що так закохаюся у кішку”.

Наразі ще невідомо, хто зараз піклуватиметься про Choupette, але, за чутками, модель Бред Крьоніг та його син Хадсон, якому Лагерфельд є кумом, можуть отримати дзвінок.