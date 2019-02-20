Кот покойного модельера Карла Лагерфельда может унаследовать 150 миллионов фунтов стерлингов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кот Карла Лагерфельда, который был главным дизайнером и креативным директором фэшн-дома Chanel, может унаследовать 150 миллионов фунтов стерлингов своего покойного владельца. Об этом сообщает издание Independent, информирует УНН.
Внимание общества уже давно было приковано к любимцу Лагерфельда на имя Choupette. В соцсети Instagram за котом Choupette Lagerfeld следят более 211 тысяч подписчиков.
По данным французской газеты Le Figaro, Choupette может иметь право на многомиллионное богатство Лагерфельда по немецкому законодательству, если она была назначена его “наследником”.
“Она имеет свою собственную маленькую судьбу, она — наследница”, — сказал Лагерфельд о своем любимом питомце в интервью в 2015 году.
Он повторил заявление в интервью Numéro в 2018 году, когда его попросили обратиться к слухам, что он назвал Choupette наследником своей “большой судьбы”.
“Среди других, так”, — он ответил перед тем, как добавить: “Не волнуйтесь, достаточно для всех”, имея в виду, что другие близкие ему также могут получить наследство.
Такой была любовь Лагерфельда к своему коту, он даже сказал CNN в 2013 году, что женится на синеокой кукле, если это будет законно.
“Нет ни одного брака человеческих существ и животных”, — плакал он. — “Я никогда не думал, что так влюблюсь в кошку”.
Пока еще неизвестно, кто сейчас заботиться о Choupette, но, по слухам, модель Брэд Крьониг и его сын Хадсон, которому Лагерфельд является кумом, могут получить звонок.