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Chanel представила останню колекцію одягу Лагерфельда

Chanel представила останню колекцію одягу Лагерфельда

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Компанія Chanel представила останню колекцію свого покыйного креативного директора Карла Лагерфельда на Тижні моди в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Презентація останніх робіт Лагерфельда для Chanel відкрилась хвилиною мовчання в честь покійного.

Після того, як моделі мовчки простояли на подіумі у паризькому Великому палаці, увімкнули записаний голос Лагерфельда, який говорив про свою презентацію. На записі Лагерфельд описував, як королева Великої Британії Єлизавета ІІ одного разу прийшла на його показ і сказала, что це "ніби зайти в картину".

Останню колекцію Лагерфельда зокрема демонстрували Кара Делавінь, Пенелопа Крус і Кайя Гребер. Серед глядачів можна було помітити головного редактору Vogue Анну Вінтур, модель Клаудію Шиффер та акторку Моніку Белуччі. Показ завершився піснею "Heroes" Девіда Боуі.

Нагадаємо, модельєр Карл Лагерфельд помер 19 лютого у віці 85 років. 

Співробітниця Карла Лагерфельда Виржині Віар замінила його на посаді креативного директора модного дому Chanel. 

Кішка Лагерфельда на прізвисько Шупет може успадкувати 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

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