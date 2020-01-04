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Cambridge Analytica сотрудничала с политической партией в Украине в 2017 году - The Guardian

Cambridge Analytica сотрудничала с политической партией в Украине в 2017 году - The Guardian

Киев  •  УНН

 • 33576 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Британская кампания Cambridge Analytica (CA), которую обвинили в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, работала в 2017 году с одной из украинских политических партий. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на очередную утечку документов, что касаются деятельности компании, передает УНН.

По данным The Guardian в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности компании Cambridge Analytica. CA имела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах. Информационные кампании использовались для манипуляции избирателями в “промышленных масштабах”.

Первые публикации новых документов начались в Twitter в Новый год на анонимном аккаунте @HindsightFiles со ссылками на материалы о выборах в Малайзии, Кении и Бразилии.

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The Guardian отмечает, что документы поступили от Британи Кайзер, бывшей сотрудницы Cambridge Analytica, которая впоследствии стала обличителем и свидетельствовала в рамках расследования специального прокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера, который курировал дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

Неопубликованные документы, по словам Б. Кайзер, содержащие материалы свидетельства о том, что фирма работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже будучи под следствием в рамках запроса Мюллера. По ее словам, документы и электронные письма описывают, как фирма помогла разработать “сложную инфраструктуру подставных компаний, которая была разработана для того, чтобы вложить в политику деньги сомнительного происхождения”.

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“Я слишком боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации. Наши избирательные системы очень открыты для злоупотреблений”, — сказала Б. Кайзер.

Б. Кайзер добавила, что существуют тысячи документов, подтверждающих “ширину и глубину работы” Cambridge Analytica, которая “выходит за рамки того, что люди думают и знают о скандале с Cambridge Analytica”. По ее словам, стратегия была разработана совместно с правительствами, спецслужбами и коммерческими и политическими компаниями для манипулирования населения.

Напомним, британская компания Cambridge Analytica основана в 2013 году использовала данные 87 млн пользователей сети Facebook для анализа поведения пользователей с целью моделирования релевантной политической рекламы через сторонние приложения, который имел доступ к информации профиля. По информации The New York Times, с Cambridge Analytica работал штаб Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. В 2018 году компания закрылась.

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