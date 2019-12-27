У США скасували виступ музиканта через його підтримку політики Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Бостоні, США, скасували виступ Ігоря Бутмана через підтримку музикантом політики президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував запланований на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана через підтримку музикантом політики президента Путіна і агресії проти України. Концерт зник з календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression", - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що в листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він значиться в Вищій Раді партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участі в Koktebel Jazz Party в Криму.
"Бутман - громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не повинен використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн", - додали в ЗМІ.
Також повідомляється, що в кінці січня - першій половині лютого у Ігоря Бутмана заплановані концерти в клубах декількох американських міст, в тому числі Нью-Йорка, Балтімора і Майамі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта. Раніше Arts Against Aggression вдалося домогтися скасування показу російського фільму про Другу світову війну "Т-34" в одному з кінотеатрів Бостона.
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