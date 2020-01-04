Cambridge Analytica співпрацювала з політичною партією в Україні в 2017 році - The Guardian

КИЇВ. 4 січня. УНН. Британська кампанія Cambridge Analytica (CA), яку звинуватили в незаконному зборі персональних даних з профілів соціальних мереж Facebook, працювала в 2017 році з однією з українських політичних партій. Про це пише The Guardian з посиланням на черговий витік документів, які стосуються діяльності компанії, передає УНН.