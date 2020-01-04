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Cambridge Analytica співпрацювала з політичною партією в Україні в 2017 році - The Guardian

Cambridge Analytica співпрацювала з політичною партією в Україні в 2017 році - The Guardian

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Британська кампанія Cambridge Analytica (CA), яку звинуватили в незаконному зборі персональних даних з профілів соціальних мереж Facebook, працювала в 2017 році з однією з українських політичних партій. Про це пише The Guardian з посиланням на черговий витік документів, які стосуються діяльності компанії, передає УНН.

За даними The Guardian протягом наступних місяців відбудеться черговий витік десятків тисяч документів, що стосуються діяльності компанії Cambridge Analytica. CA мала глобальну інфраструктуру, працюючи через мережу в 68 країнах. Інформаційні кампанії використовувалися для маніпуляції виборцями в “промислових масштабах”.

Перші публікації нових документів почалися в Twitter в Новий рік на анонімному акаунті @HindsightFiles з посиланнями на матеріали про вибори в Малайзії, Кенії та Бразилії.

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The Guardian відзначає, що документи надійшли від Брітані Кайзер, колишньої співробітниці Cambridge Analytica, яка згодом стала викривачем та свідчила в рамках розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції США Роберта Мюллера, який курирував справу про російське втручання в президентські вибори 2016 року в США.

Неопубліковані документи, за словами Б. Кайзер, містять матеріали свідоцтва про те, що фірма працювала на політичну партію в Україні в 2017 році, навіть перебуваючи під слідством в рамках запиту Мюллера. За її словами, документи і електронні листи описують, як фірма допомогла розробити “складну інфраструктуру підставних компаній, яка була розроблена для того, щоб вкласти в політику гроші сумнівного походження”.

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“Я дуже боюся того, що станеться на виборах в США в цьому році, і я думаю, що один з небагатьох способів захистити себе — це зібрати якомога більше інформації. Наші виборчі системи дуже відкриті для зловживань”, — сказала Б. Кайзер.

Б. Кайзер додала, що існують тисячі документів, що підтверджують “ширину і глибину роботи” Cambridge Analytics, Яка “виходить за рамки того, що люди думають і знають про скандал з Cambridge Analytica”. За її словами, стратегія була розроблена спільно з урядами, спецслужбами і комерційними і політичними компаніями для маніпулювання населення.

Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica заснована в 2013 році використовувала дані 87 мільйонів користувачів мережі Facebook для аналізу поведінки користувачів з метою моделювання релевантної політичної реклами через стороння додатку, який мав доступ до інформації профілю. За інформацією The New York Times, з Cambridge Analytica працював штаб Дональда Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року. У 2018 році компанія закрилася.

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