Бюджетный Комитет ВР соберется на заседание вечером в воскресенье - депутат

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проведет заседание вечером в воскресенье, 13 февраля. Информацию об этом УНН подтвердил член бюджетного комитета, народный депутат Анатолий Урбанский.

Цитата

“Мы сегодня собираемся online в 22:00. Повестка дня пока ещё не известна”, — сообщил депутат.

Ранее в СМИ сообщали о том, что комитет соберется для рассмотрения вопросов финансового обеспечения обороны страны.

Как писал УНН, сегодня должно было собраться заседание руководителей фракций и групп Верховной Рады для встречи с представителями силового блока для обсуждения угрозы вторжения России в Украину. Позже однако мероприятие было перенесено на понедельник, 14 февраля. 

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Украинские Национальные Новости

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