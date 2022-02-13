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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 35123 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бюджетний Комітет ВР збереться на засідання увечері у неділю - депутат

Бюджетний Комітет ВР збереться на засідання увечері у неділю - депутат

Київ • УНН

 • 22218 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету проведе засідання ввечері в неділю, 13 лютого. Інформацію про це УНН підтвердив член бюджетного комітету, народний депутат Анатолій Урбанський.

Цитата

“Ми сьогодні збираємося online о 22:00. Порядок денний поки ще не відомий", - повідомив депутат.

Раніше в ЗМІ повідомляли про те, що комітет збереться для розгляду питань фінансового забезпечення оборони країни.

Як писав УНН, сьогодні мало зібратися засідання керівників фракцій та груп Верховної Ради для зустрічі з представниками силового блоку для обговорення загрози вторгнення Росії в Україну. Пізніше захід було перенесено на понеділок, 14 лютого.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення в будь-який час, навіть під час Зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Українські Національні Новини

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