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Рада отменила закрытую встречу с силовым блоком для обсуждения российской угрозы

Рада отменила закрытую встречу с силовым блоком для обсуждения российской угрозы

Киев • УНН

 • 23706 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Верховная Рада отменила сегодняшнее заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока для обсуждения угрозы вторжения России в Украину. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

"Никто сегодня/завтра закрытого внеочередного заседания не оглашается. Введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме. Попросили фракции всех своих депутатов собрать в понедельник и обеспечить нормальную явку во вторник. Встречу с силовиками и главами фракций (назначенную на 16:00 сегодня) отменили и перенесли. Пока выглядит так, что завтра будет согласительная и потом закрытая фракция у Слуг вечером", - написал Железняк.

Следует заметить, что руководство ВР не заявляло о возможности проведения заседаний сегодня или встреч, также не было никаких официальных сообщений от Аппарата ВР.

О запланированной закрытой встрече заседания руководителей фракций и групп для общения с представителями силового блока для обсуждения угрозы вторжения России в Украину сообщили представители фракций ЕС и Голоса.

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