Рада скасувала закриту зустріч з силовим блоком щодо російської загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Верховна Рада скасувала сьогоднішнє засідання керівників фракцій та груп для зустрічі з представниками силового блоку для обговорення загрози вторгнення Росії в Україну. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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«Ніхто сьогодні/завтра закритого позачергового засідання не оголошує. Введення воєнного стану теж не обговорювали навіть. Масово депутатів до Львова, Тернополя, Варшави та інших екзотичних місць ніхто не вивозить із Києва. Рада працює у стандартному режимі Попросили фракції всіх своїх депутатів зібрати у понеділок та забезпечити нормальну явку у вівторок. Зустріч із силовиками та головами фракцій (призначену на 16:00 сьогодні) скасували та перенесли. Поки що виглядає так, що завтра буде погоджувальна і потім закрита фракція у Слуг увечері», - написав Железняк.
Слід зауважити, що керівництво ВР не заявляло про можливість проведення сьогодні засідань чи зустрічей, також не було жодних офіційних повідомлень від Апарату ВР.
Про заплановану закриту зустріч засідання керівників фракцій та груп для спілкування з представниками силового блоку для обговорення загрози вторгнення Росії в Україну повідомили представники фракцій ЄС та Голосу.