У Раді сьогодні скликатимуть закриту зустріч з силовим блоком щодо російської загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Верховній Раді сьогодні пройде закрите засідання керівників фракцій та груп для зустрічі з представниками силового блоку. Зокрема, обговорять загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив журналістам п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко після зустрічі зі головою ВР Русланом Стефанчуком, передає кореспондент УНН.
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“Я можу констатувати, що за підсумками нашої зустрічі було призначене на 13:00 засідання погоджувальної ради... Сьогодні, попередньо, о 16:00 відбудеться закрите засідання керівників фракцій та груп, представників груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки, керівництво розвідок, як військової, так й Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Національного банку, Міністерства фінансів, запросимо Прем’єр-міністра”, — розповів Порошенко.
Деталі
Він зазначив, що причина проведення термінового засідання погоджувальної ради та ініціативи проведення позачергового засідання ВР — це інформація щодо різкого зростання ризиків та загроз продовження російського вторгнення.
Заклики про проведення засідання лунали від різних політсил. У фракції "Слуги народу" учора також вказали, що "народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.