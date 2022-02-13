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В Раде сегодня будут созывать закрытую встречу с силовым блоком по российской угрозе

В Раде сегодня будут созывать закрытую встречу с силовым блоком по российской угрозе

Киев • УНН

 • 30659 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Верховной Раде сегодня пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. В частности, обсудят угрозу вторжения России в Украину. Об этом сообщил журналистам пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко после встречи с председателем ВР Русланом Стефанчуком, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Я могу констатировать, что по итогам нашей встречи было назначено на 13:00 заседание согласительного совета. Сегодня, предварительно, в 16:00 состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп, представителей групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава Службы безопасности, руководство разведок, как военной, так и Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Национального банка, Министерства финансов, пригласим премьер-министра”, — рассказал Порошенко.

Детали

Он отметил, что причина проведения срочного заседания согласительного совета и инициирования проведения внеочередного заседания ВР — это информация относительно резкого роста рисков и угроз продолжение российского вторжения.

Призывы о проведении заседания раздавались от различных политсил. Во фракции "Слуги народа" вчера также указали, что "народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений для защиты страны и укрепления ее обороноспособности".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

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