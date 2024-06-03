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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бюджетники вместо дворников: захватчики решили проблему антисанитарии на оккупированной Луганщине

Бюджетники вместо дворников: захватчики решили проблему антисанитарии на оккупированной Луганщине

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 13:10  •  5782 просмотра

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Бюджетники, учителя, студенты в оккупированной Луганской области вынуждены убирать улицы из-за антисанитарных условий, вызванных нехваткой дворников и коммунальных работников, которые были призваны в российскую армию.

Работники оккупационных администраций, социальной защиты, учителя, преподаватели, студенты и представители других бюджетных структур вынуждены убирать улицы "молодых республик". И это не только во время традиционных майских субботников. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в эти выходные оккупационные власти вывели на улицы городов временно оккупированной Луганщины не менее 54 тысяч бюджетников, чтобы убрать стихийные свалки.

Сейчас оккупированные города страдают от несанкционированных свалок практически на каждой улице. Из-за катастрофической нехватки дворников и работников жилищно-коммунального хозяйства здесь некому убирать. Ведь за счет этих людей оккупанты "решают" проблему мобилизации в армию рф.

Дворники, кочегары, водители одни из первых были призваны в ряды террористического кремлевского войска,

- говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационные власти Бердянска не могут организовать работу коммунальных служб, поэтому жители жалуются на горы не вывезенного мусора на улицах города.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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