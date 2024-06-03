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Бюджетники замість двірників: загарбники вирішили проблему антисанітарії на окупованій Луганщині

Бюджетники замість двірників: загарбники вирішили проблему антисанітарії на окупованій Луганщині

Київ • УНН

 • 33522 перегляди

Бюджетники, вчителі, студенти в окупованій Луганській області змушені прибирати вулиці через антисанітарні умови, викликані нестачею двірників і комунальних працівників, які були призвані в російську армію.

Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці "молодих республік". І це не тільки в час традиційних травневих суботників. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цими вихідними окупаційна влада вивела на вулиці міст тимчасово окупованої Луганщини щонайменше 54 тисячі бюджетників аби прибрати стихійні звалища.

Зараз окуповані міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці. Через катастрофічний брак двірників та працівників житлово-комунального господарства тут нікому прибирати. Адже за рахунок цих людей окупанти "вирішують" проблему мобілізації до армії рф.

Двірники, кочегари, водії одні з перших були призвані до лав терористичного кремлівського війська,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупаційна влада Бердянська не може організувати роботу комунальних служб, тож мешканці скаржаться на гори не вивезеного сміття на вулицях міста.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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