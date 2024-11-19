Бюджет-2025: куда пойдут 2,23 трлн грн и какие изменения ждут украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил принятие Государственного бюджета на 2025 год, назвал главные приоритеты и расписал по отраслям, на что и сколько выделяют, пишет УНН.

Детали

«Государственный бюджет на 2025 год принят! Спасибо народным депутатам за поддержку. В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны. Это все то, что делает нас сильнее и ведет к победе», - указал Шмыгаль в Telegram.

Он перечислил основные вехи Бюджета:

Все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны. Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрели на это 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов.

Поддержка граждан - второй приоритет этого бюджета. В марте запланировали индексацию пенсий. Всего на программы помощи в социальной сфере предусмотрено почти 421 млрд грн.

Расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. В обеих сферах запланированы важные проекты модернизации и развития. На обновление медицинских учреждений, приобретение современного оборудования и создание реабилитационных центров предусмотрено 10,7 млрд грн. На модернизацию образовательных учреждений и обустройство укрытий дополнительно предусмотрено 17,5 млрд грн.

Продолжаем поддержку регионов и громад. В 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.

Бюджет-2025: на производство вооружения выделят больше, чем в прошлом году - 55 млрд грн