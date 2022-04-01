"Белгородская народная республика": троллинг Данилова о пожаре на нефтебазе в россии

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"Российское общество начинает что-то понимать. Например, то, что произошло у них сегодня утром, когда на территории "Белгородской народной республики" произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, по нашей информации, совсем не соответствует действительности", - сказал Данилов.

Ранее

В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

Контекст

В Белгороде сегодня утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.