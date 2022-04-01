"Бєлгородська народна республіка": тролінг Данілова про пожежу на нафтобазі в росії

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"Російське суспільство починає щось розуміти. Наприклад, те, що сталося у них сьогодні вранці, коли на території "Білгородської народної республіки" стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, за нашою інформацією, зовсім не відповідає дійсності", - сказав Данилов.

Раніше

У Міністерстві оборони України заявили, що Україна не підтверджує і не спростовує причетність до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Контекст

У Бєлгороді сьогодні вранці горіла нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удар завдали з українських військових вертольотів.