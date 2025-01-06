"Бусификация" стала словом 2024 года в Украине

Словом года украинцы выбрали в 2024 году "бусификация". Об этом пишет УНН со ссылкой на словарь современного украинского языка и сленга "Мислово".

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания в ушедшем году. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план - говорится в сообщении.

Также на слово года претендовали и другие слова:

СЗЧ (самовольное оставление части) - из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;

Курская операция - как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;

усталость - как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины рф;

переговоры - желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;

МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) - скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;

популизм - в связи с программами "национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского" и началом разговоров о выборах;

Магура - морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;

лалохезия (использование ругани для снятия боли или стресса) - слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;

квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных) - это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года.

Напомним

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово 2023 года - "мобилизация".