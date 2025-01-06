"Бусифікація" стала словом 2024 року в Україні
Київ • УНН
Словник "Мислово" обрав "бусифікацію" словом 2024 року в Україні. Термін описує примусову мобілізацію за прискореною процедурою, де кількість переважає над якістю.
Словом року українці обрали у 2024 році "бусифікація". Про це пише УНН з посиланням на словник сучасної української мови та сленгу "Мислово".
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово "бусифікація" словом 2024 року. Неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, перебував в центрі суспільної уваги року, що минув. Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план
Також на слово року претендували і інші слова:
СЗЧ (самовільне залишення частини) - через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло у минулому році масового та загрозливого характеру;
Курська операція - як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України;
втома - як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України рф;
переговори - бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;
МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) - скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні;
популізм - у зв’язку з програмами "національний кешбек" та "тисяча Зеленського" та початком розмов про вибори;
Магура - морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі;
лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу) - слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни;
квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин) - ця течія стала в Україні найбільш помітним культурним трендом року, що минув.
Нагадаємо
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово 2023 року - "мобілізація".