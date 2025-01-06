"Бусифікація" стала словом 2024 року в Україні

Словом року українці обрали у 2024 році "бусифікація". Про це пише УНН з посиланням на словник сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово "бусифікація" словом 2024 року. Неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, перебував в центрі суспільної уваги року, що минув. Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план