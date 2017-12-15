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Бунт в ВР: парламентарии будут требовать отмены скандальных изменений в Налоговый кодекс Украины

Бунт в ВР: парламентарии будут требовать отмены скандальных изменений в Налоговый кодекс Украины

Киев  •  УНН

 • 13250 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На следующей неделе парламентарии вернутся к рассмотрению скандальных изменений в Налоговый кодекс Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал член Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат Иван Мирошниченко.

Речь идет в частности об изменениях, которые спровоцированны правкой №180, которая предусматривает отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте технических культур: сои, рапса и подсолнечника.

"Суть этой поправки - взяли с одного кармана и перевели в другой. И мы это просто так не оставим", - сказал он.

Нардепы будут требовать отмены данной нормы, отметил он.

"Совместно с Всеукраинским аграрным советом мы разработали законопроект. Данным документом мы будем отстаивать права аграриев. У нас осталось меньше недели, чтобы проект Закона рассмотрел Налоговый комитет, который, кстати, и внес эту правку (№180 - ред.) в зал ВР полутайным образом. На следующей неделе, в четверг, мы будем настаивать на том, чтобы вынести документ на рассмотрение парламента", - сказал он.

Мирошниченко подчеркнул важность поддержки нардепов фермерами.

"Без поддержки людей и аграриев у нас ничего не получится. Мы ожидаем консолидированную поддержку, потому что без нее парламентарии в зале не справятся", - сообщил он.

Напомним, по словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам рапса, сои и подсолнечника, в частности крупнейшему экспортеру масла "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

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