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Бунт у ВР: парламентарі вимагатимуть скасування скандальних змін до Податкового кодексу України

Бунт у ВР: парламентарі вимагатимуть скасування скандальних змін до Податкового кодексу України

Київ • УНН

 • 13252 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Наступного тижня парламентарі повернуться до розгляду скандальних змін до Податкового кодексу України. Про це у коментарі УНН розповів член Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Іван Мірошніченко.

Йдеться зокрема про зміни, спровоковані правкою №180, яка передбачає скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику.

"Суть цієї правки - взяли із однієї кишені і переклали в другу. І ми це просто так не лишимо", - сказав він.

Нардепи вимагатимуть скасування даної норми, зазначив він.

"Спільно із Всеукраїнською аграрною радою ми розробили законопроект. Даним документом ми будемо відстоювати права аграріїв. У нас лишилось менше тижня, аби проект ЗУ розглянув Податковий комітет, який, до речі, і вніс цю правку (№180 – ред.) в залу ВР у напівтаємний спосіб. Наступного тижня, у четвер, ми будемо наполягати винести документ на розгляд парламенту", - сказав він.

Мірошніченко наголосив на важливості підтримки нардепів фермерами.

"Без підтримки людей і аграріїв у нас нічого не вийде. Ми чекаємо на консолідовану підтримку, бо без неї парламентарі у залі не справляться", - повідомив він.

Нагадаємо, за словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам рапсу, сої та соняшника, зокрема найбільшому експортеру олії “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

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