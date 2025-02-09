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Бундесвер обнаружил неизвестные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские военные

Бундесвер обнаружил неизвестные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские военные

Киев  •  УНН

 • 3632 просмотра

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Бундесвер зафиксировал шесть случаев появления неизвестных беспилотников над базой в Швезинге, где тренируются украинские военные на Patriot. Немецкие военные подозревают российский шпионаж.

Бундесвер снова обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучаются украинские военнослужащие на системах Patriot, и расследует возможный шпионаж. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Согласно внутреннему отчету, который цитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия обнаружила неизвестные беспилотники над авиабазой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств, немецким военным не удалось посадить дроны или определить местонахождение пилотов.

Авиабаза в Северном море считается зоной особой безопасности. Там тренируются немецкие солдаты на ЗРК Patriot. Также уже несколько месяцев там проходят подготовку украинские военные,

- говорится в сообщении.

Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за обучения на системах Patriot, допускают причастность российских спецслужб.

Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками. Одно из таких устройств - система HP47, две другие системы также оказались безрезультатными.

Отмечается, что это не первые подобные случаи, когда над базами, где обучаются ВСУ, замечают неизвестные дроны.

Напомним

В январе в Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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